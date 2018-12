Le Disque d'Or de Slimane adjugé à 700€

Découvert dans l’émission française de " The Voice : La Plus Belle Voix ", en 2016, Slimane a sorti son second album " Solune " en janvier 2018. Le succès est immédiat et cet album est aujourd’hui certifié Disque d’Or en Belgique.

En septembre, Slimane a joué à guichets fermés pour son premier Forest National. Un pari réussi par le chanteur qui ne cesse d’étoffer sa personnalité et sa présence scénique. Entre tubes et émotion, Slimane a tout pour s'inscrire dans la lignée d'un Florent Pagny et pour bâtir une carrière dans la durée.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Slimane continuera son rôle de coach lors de la saison 8 de The Voice Belgique. Gagnant de la version française de l'émission en 2016, Slimane était très attendu en tant que coach par le public. A fleur de peau, il a montré la saison dernière toute sa sensibilité durant l'étape des Blinds, mais aussi tout au long de l'aventure, laissant souvent quelques larmes couler.

Le Disque d’Or " Solune " a été vendu aux enchères au profit de Viva for Life !