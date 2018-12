Le Disque d'Or de Patrick Bruel sera vendu aux enchères pour Viva for Life

C'est avec le single " Tout recommencer " que Patrick Bruel annonce la couleur de son nouveau disque " Ce soir on sort " sorti le 2 novembre. L'album se veut plus festif que le précédent même si certaines chansons traitent de sujets lourds. L’opus retrace les six dernières années traversées. Le chanteur précise que cela laisse des tracent et qu’on en sort pas toujours indemnes. Un album festif, mais toujours aussi fort en émotions

Un album en collaboration avec Mickaël Furnon, plus connu sous le nom de Mickey 3D, notamment pour l’écriture de " Tout recommencer ". Patrick Bruel a également demandé à Viannet de lui prêter main forte pour renouveler et réinventer les sonorités un peu nouvelles qui plaisent à l’artiste.

Plus de 30 ans après ses débuts, l'aura de Patrick Bruel est toujours intacte. Peu d'artistes peuvent encore se targuer d'écouler plus de 200.000 billets pour la tournée d'un album qui n'est même pas encore paru dans les bacs ! D'ores et déjà un succès, le nouveau tour de chauffe de Patrick Bruel passera le 28 février 2019 et les 15 et 16 mai 2019 par Forest National où le gagnant de l’enchère aura la chance de le rencontrer et faire dédicacer le disque d’or offert au profit de Viva for Life.

Le Disque d’Or " Ce soir on sort " sera aux enchères au profit de Viva for Life ! Rendez-vous le dimanche 16 décembre dès 10h sur les ondes de VivaCité pour la conclusion de l’enchère !