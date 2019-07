Le déménagement est catastrophique pour les chats !

L'été, c'est la saison propice aux déménagements. Parfois, c'est un projet familial où tout le monde est content parce qu'on change les habitudes... En revanche, les chiens et les chats ne comprennent pas toujours ce qu'il se passe et les maîtres ne savent pas trop comment réagir.

Nous avons fait appel à Joël Dehasse, vétérinaire-comportementaliste, pour nous expliquer la meilleure façon de se comporter avec nos animaux dans cette situation. Selon lui, nous ne pouvons rien mettre en place en amont. C'est surtout pendant et après le déménagement que nous devons prêter attention à nos animaux de compagnie. Ensuite, il faut faire la distinction entre les chiens et les chats. Pour le chat qui est attaché à son territoire, à son espace, le déménagement est catastrophique ! En revanche, pour le chien qui est beaucoup plus attaché à ses maîtres, le changement d'habitation est plus facile : "Il n'y a rien à faire à l'avance. C'est surtout au moment du déménagement. Avec le chien, on peut éventuellement aller sur place avant, oui c'est possible parce que le chien est un animal social qui vit avec son groupe social, avec sa famille. On peut donc très bien aller voir la maison ou l'appartement avec lui pour qu'il commence à prendre ses premiers repères. Avec un chat, c'est beaucoup plus compliqué. Il s'agit d'un animal territorial qui est attaché à un territoire, un espace. Il est plus attaché à cela qu'aux personnes qui vivent dans cet espace. Tout changement pour le chat est une catastrophe. C'est un animal stressé qui doit absolument apaiser son environnement, se déstresser. Pour ça, il se frotte les joues, le corps contre tous les éléments de cet environnement : contre les jambes, les pieds des chaises, les différents meubles... Le simple fait de déplacer les meubles, ça le stress. On va les toucher, les transporter et en faisant cela, on va enlever toutes les odeurs apaisantes que le chat a mis dessus. Résultat : il va se retrouver dans un lieu qui lui est totalement inconnu".