Le défi Zéro déchet pour votre salle de bains, c'est parti !

Le zéro déchet est tendance et si pourvu de sens. De plus en plus de citoyens s’adonnent au plaisir de cette pratique d’autant qu’elle aligne de multiples bienfaits comme celui de préserver l’environnement et de pourvoir à notre bonne santé. Deux atouts majeurs auxquels on peut ajouter la petite touche plaisir car fabriquer ses produits naturels et consommer plus sainement est pour faire pétiller notre bien-être. Le petit défi du jour ou de la semaine, car le principe est d’embrayer dans ce mode zéro déchet step by step, c’est le suivant. En intégrant un produit naturel au jour le jour chez soi, on se rend compte que nos habitudes si ancrées n’attendaient finalement que notre bon vouloir pour être révisées. On se lance alors dans l’aventure : direction la salle de bains pour s’adonner à ce petit plaisir zéro déchet. Par quoi commencer ? Voici quelques astuces, quelques recettes, quelques gestes qui changent la vie si "naturellement", et c’est si bien.

Le gel douche, on oublie ! Et oui, le gel douche c'est fini à jamais ! Et pour de toutes bonnes raisons : - La plupart des gels douche comme les soins cosmétiques contiennent des produits nocifs pour notre santé. Imaginez, dès le matin lors de votre rituel de la douche, vous commencez déjà à empoisonner votre corps ! Et la journée ne fait que commencer. Les gels douche sont en plus conditionnés dans des flacons en plastique et là, vous connaissez bien la rengaine. C'est juste la galère pour l'environnement ce surplus de déchet. On change tout en cette première habitude pour partir du bon pied et bien démarrer la journée : on emploie un bon savon naturel, acheté bien entendu sans emballage ou mieux encore fait maison ! On y est, voilà le premier produit Do it yourself !

Votre savon maison Voici deux recettes inspirées par planetzerodechet.fr, deux savons aux herbes aromatiques et SANS soude caustique, que vous allez adorer. - Un savon au thé vert et aux zestes de citron : Le thé vert est réputé pour apaiser les inflammations. Le miel, lui, hydrate et adoucit la peau tout en favorisant la réduction du sébum. Quant au citron, il est capable d'éclaircir les taches brunes. Choisissez-le bien bio ! Ingrédients : 2 cuillères à soupe de feuilles de thé vert ou d' herbes aromatiques séchées (sauge, thym, verveine, romarin…)

65 g d’ huile de coco (bio et issue du commerce équitable, de préférence)

(bio et issue du commerce équitable, de préférence) 1 cuillère à soupe de miel liquide

150 g de base de savon naturel

naturel Le zeste d’un demi-citron bio (facultatif) Ustensiles à prévoir : Un saladier

Une cuillère en bois

Un zesteur Préparation : 1/ Frottez les feuilles de thé ou les herbes aromatiques entre elles pour les réduire en fines particules. Prélevez, à l'aide de votre zesteur, le zeste du citron (facultatif). 2/ Dans un saladier, versez les feuilles, le zeste de citron, l'huile de coco liquide ou en pommade, puis le miel. 3/ Mélangez grossièrement les ingrédients à l'aide d'une cuillère en bois. 4/ Coupez la base de savon en petits morceaux et faites fondre au bain-marie. Une fois liquide, ajoutez-la à la préparation du saladier et mélangez de nouveau. 5/ Versez la préparation dans de grands moules carrés ou rectangulaires. 6/ Réservez et laissez sécher vos savons maison dans une pièce sèche et tempérée le temps d'une journée avant de démouler. - Un savon à la lavande naturellement coloré C'est l'huile de coco qui va contribuer, dans cette recette, à la bonne tenue de ce savon maison sans soude caustique. À condition de le conserver dans un endroit frais pour ne pas que l'huile se liquéfie… La lavande est réputée pour ses bienfaits apaisants, autant sur le corps que sur l'esprit. Un savon naturellement parfumé et merveilleusement décoré, à offrir ou à garder ! Ingrédients : 25 cl de tisane à la lavande ou autre parfum (ou une eau florale de votre choix).

à la lavande ou autre parfum (ou une eau florale de votre choix). 250 g de savon naturel en paillettes

naturel en paillettes 3 cuillères à soupe d’ huile de coco

Des fleurs de lavande séchée (ou fraîche)

séchée (ou fraîche) De la poudre de mica pour la coloration naturelle (facultatif) Ustensiles à prévoir : Un saladier

Une cuillère en bois

Un récipient résistant à la chaleur pour le bain-marie Préparation : 1/ Faites fondre l’huile de coco au bain-marie. 2/ Hors du feu, transvasez l’huile fondue dans un saladier résistant à la chaleur et ajoutez les copeaux de savon. Couvrez avec l’infusion encore chaude pour que le savon fonde. Mélangez bien et attendez que le savon soit entièrement fondu (environ 10 minutes). 3/ Une fois le mélange homogène, ajoutez la poudre de mica pour la coloration (facultatif). 4/ Ajoutez les brins et fleurs de lavande et mélangez. Vous devez obtenir la texture d’une pâte épaisse et élastique. 4/ Versez dans un moule adapté à la fabrication de savons et placez au réfrigérateur. 5/ Laissez durcir une journée avant de démouler. Attention, ce type de savon sans soude ni base ne sera pas aussi solide ni moussant que les autres, stockez bien au frais pour conserver sa tenue. Remoulez-le au réfrigérateur si besoin. En revanche, il sera parfait pour les peaux très sèches puisque très hydratant. rq : La base de savon est un mélange “prêt-à-intégrer”, qui pourra vous être très utile pour débuter dans la confection de savons maison (et vous évitera la manipulation de la soude). Surtout ne vous privez pas et variez les plaisirs en alternant l’usage de ces deux savons ou encore libre à vous d’en concevoir selon les herbes aromatiques qui vous conviennent le mieux.

Un shampoing on ne peut plus simple Le shampoing aux œufs est un excellent moyen de commencer le shampoing bio. Il détoxifie le cheveu aussi. En effet, pas de silicone ni de sulfates dans les œufs ! Il lave tout en douceur, même les cuirs chevelus gras. Mais comment un œuf peut-il laver ? Il est très riche d'une substance lavante qui est la saponine. Elle est particulièrement présente dans le blanc. Le jaune, quant à lui est plutôt gras et va nourrir vos cheveux. D'où le produit 2 en 1 ! L'œuf va renforcer, donner du volume et adoucir vos cheveux. Le jaune est aussi un excellent démêlant. Sachant cela, vous pourrez facilement adapter votre utilisation de l'œuf en fonction de votre tendance capillaire en jouant sur les zones d'application du jaune et du blanc et en dosant l'un et l'autre. Le shampoing aux œufs et au vinaigre de cidre : Voici une inspirée de slow-cosmetique.com : -2 œufs entiers

-1 à 2 cuillères à soupe du vinaigre de cidre bio

-2 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie La recette la plus simple consiste à mélanger deux œufs entiers dans un bol avec 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et un peu d’eau. On peut parfumer avec 2 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie, de romarin officinal ou de ylang-ylang. On masse le liquide sur les cheveux humides aussi longtemps que nécessaire et on rince à l’eau tiède ou froide, car l’eau chaude ferait cuire l’œuf ! La chevelure sera très propre et plus forte, les cheveux sont plus brillants. rq : évitez tout contact avec les yeux si vous ajoutez du vinaigre de cidre.

Un dentifrice avec trois ingrédients Une recette de dentifrice naturel rapide, facile et très efficace ! N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre dentiste afin d'adapter le produit en fonction de vos besoins. Veillez notamment à l'apport de fluor en alternant avec un dentifrice traditionnel réalisé à base d'ingrédients naturels.

Votre déodorant naturel Parmi les mauvais élèves des cosmétiques classiques, le déodorant, notamment les sels d'aluminium présents dans certains d'entre eux qui seraient nocifs pour notre santé. Là aussi, place aux ingrédients naturels : bicarbonate de soude, huile de coco, fécule de maïs et, éventuellement, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de tea tree.

Le Rhassoul pour votre rituel beauté. Le défi Zéro déchet pour votre salle de bain, c'est parti ! Le Rhassoul est une petite merveille aussi pour les soins. En shampoing, en masque, en nettoyant visage,… Voici, si vous avez loupé notre article, une petite séance de rattrapage en un clic :

L'entretien de votre salle de bains Ce rituel d'entretien récurent nous pollue à son tour. On use et abuse des produits chimiques et nocifs qui se volatilisent dans nos maisons, dans nos poumons et dans l'ensemble de notre corps. On respire ces produits toxiques à longueur de journée et le revers de médaille est sans nul doute le fait d'absorber toute cette toxicité en retour. Optez pour le naturel ! Oui, c'est possible d'assainir sa maison, sa salle de bains sans pour autant inhaler quantité de produits polluants. Le savon noir à l'huile d'olive, ou à l'huile de lin, est vraiment le produit recommandé pour l'entretien de votre maison. Produit naturel multi-usages, écologique et économique, il est très efficace pour tout nettoyer, du sol au plafond. Sans solvant, sans colorant, biodégradable, il respecte l' environnement. Nettoyant et dégraissant irréprochable, ce produit vous permet de nettoyer toutes les pièces de votre maison : votre cuisine, votre plan de travail, la hotte, le frigo, votre taque de cuisson, vos poignées de portes, les sols, les carreaux, vos éviers, la baignoire ou la douche, les WC,… C'est le produit miracle multifonctions à avoir chez soi. Le bonus assainissant Pour conférer à ce produit magique tous ses pouvoirs assainissants, ajoutez tout simplement quelques gouttes d'huile essentielle de Tea Tree. Les vertus de cette huile essentielle sont multiples dont un pouvoir antiseptique, antifongique, antibactérien, même immunostimulant et antiviral. Et oui, tout cela en quelques gouttes. Bien connu aussi pour venir à bout des traces de calcaire : le vinaigre. Pour l'entretien de vos canalisations ou vos wc, vous pouvez saupoudrer de bicarbonate de soude et y ajouter du vinaigre blanc. Une réaction chimique se produira et aura raison des traces indésirées pour vos toilettes ou encore permettra un entretien régulier de vos canalisations.