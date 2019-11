Cette épice est donc idéale pour désinfecter les coupures et les brûlures, mais également dans le traitement du psoriasis et d’autres maladies inflammatoires de la peau . Elle accélère la cicatrisation et répare la peau endommagée.

Le curcuma est anti-inflammatoire naturel et puissant aussi efficace que les médicaments anti-inflammatoires traditionnels et chimiques, mais sans les effets secondaires, ce qui en fait un traitement naturel pour l’ arthrite et la polyarthrite rhumatoïde.

Le curcuma a longtemps été utilisé en médecine chinoise pour soigner les personnes dépressives de manière naturelle. Dommage quand on voit qu’aujourd’hui environ 60% des Français sont sous anti-dépresseurs chimiques, délivrés par les plus grands laboratoires pharmaceutiques.

Des associations gagnantes

Le curcuma... Une épice précieuse pour notre santé - © sasirin pamai - Getty Images/iStockphoto

La question est de savoir comment faut-il le consommer.

Vous pouvez le trouver frais. Dans ce cas-là, il ressemble à du gingembre frais. Tout comme ce dernier, on utilise le rhizome, c'est-à-dire la partie enterrée de la plante. Mais sa forme la plus répandue, c'est la poudre. Pour choisir la meilleure poudre, il faut qu'elle soit très colorée et qu'elle sente relativement fort. Contrairement à ce qu'on peut croire, le curcuma n'est pas forcément cher.

Pour multiplier ses bienfaits, vous pouvez l'associer à du gingembre. En fait, étant donné que cet aliment a aussi des effets anti-inflammatoires et antioxydants, les effets en sont multipliés. On peut également l'associer à du poivre. La curcumine n'est pas totalement assimilable par le corps. Du coup, la solution est de l'associer à du poivre afin d'aider le corps à l'assimiler. Finalement, vous pouvez aussi l'associer à du thé vert. Ce dernier est connu pour ses propriétés antioxydants et l'association des deux multiplierait les effets. Le cocktail miraculeux serait un bon thé vert avec une cuillère de curcuma et une petite pincée de poivre.