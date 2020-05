Le cresson : si bon pour la santé, si facile à cultiver, si simple à cuisiner

Bon pour la santé, facile à cultiver et simple à cuisiner : que de perfection et d’atouts en un seul ingrédient ! On aurait tort de s’en priver. Le cresson est pourtant assez souvent boudé de nos assiettes. Cette plante condimentaire assimilée à une salade mérite qu’on la remette au goût du jour. Petit rappel sur ses bienfaits pour notre santé, sur la façon de le cultiver et en bonus, quelques recettes de notre chef Candice Kother qui remet onctueusement le cresson, la "cressonnette" en nos assiettes.

Si bon pour la santé

Riche en calcium, fer, vitamines K, C et B, en composés soufrés et antioxydants, le cresson appartient à la grande famille des crucifères dont les effets bénéfiques pour la santé sont bien connus.

Une portion de cresson (70 g) apporte 1,6 g de protéines, 0,1 g de lipides et environ 0,9 g de glucides (dont 0,4 g de fibres). Le reste, ce sont des vitamines, minéraux et de l’eau. Côté vitamines, c’est surtout la vitamine K1 qui sort son épingle du jeu puisqu’une portion de cresson apporte plus de 200% de l’apport recommandé quotidien en cette vitamine. La vitamine K est une vitamine importante pour la santé osseuse et cardiovasculaire selon lanutrition.fr

Ses bienfaits pour notre santé :

Le cresson chouchoute les vaisseaux

C’est grâce à sa richesse en calcium, phosphore et magnésium, que le cresson aide à limiter l’augmentation de la pression artérielle. Sa richesse en vitamine K lui confère aussi des atouts contre l’agrégation plaquettaire.

Il est intéressant pour les os

De par sa richesse en vitamines K, le cresson participe à une bonne santé osseuse. Plusieurs études ont ainsi montré que plus on mange de vitamine K et plus la densité osseuse est bonne (ce qui réduit le risque de fracture). Cet effet est visible chez l’homme comme chez la femme, même s’il est plus particulièrement sensible chez la femme ménopausée.

Il aide à prévenir certains cancers

Les isothiocyanates, une famille de composés des crucifères, ont expérimentalement des propriétés anti-cancers. Le cresson permettrait de prévenir le cancer colorectal. Les molécules du cresson agiraient en inhibant les actions des molécules cancérigènes et en favorisant leur élimination.

Il participe à une bonne santé oculaire

De nombreuses études ont montré qu’une consommation régulière de lutéine et de zéaxanthine, deux caroténoïdes abondants dans le cresson (et les épinards), permettrait une diminution des risques de dégénérescence maculaire liée à l’âge et de cataracte.

Il pourrait aider à prévenir le diabète

L’acide alpha-lipoïque, contenu dans le cresson, est un fort antioxydant qui aide à baisser la glycémie et à augmenter la sensibilité à l’insuline. Pauvre en glucides, et riche en vitamines et antioxydants, le cresson est un aliment à mettre plus souvent dans son assiette quand on a une maladie métabolique comme le diabète.

Bon pour le moral !

Riche en vitamine B et notamment en vitamine B6, le cresson agit sur les neurotransmetteurs du cerveau comme la sérotonine et la dopamine, responsable de vos sensations de bien-être ! Il est donc bon pour le moral et améliorera votre humeur !