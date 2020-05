Le Covid-19km Challenge fut un réel succès : le vôtre !

Du 2 au 10 mai, vous avez été nombreux à enfiler vos baskets pour relever le défi et participer au "Covid-19km Challenge". De nombreuses personnalités s’étaient, elles aussi, mobilisées pour soutenir la bonne cause. Parmi elles : Sara De Paduwa, Julie Van H mais aussi Jean-Michel Saive, Roméo Elvis, l’épidémiologiste Emmanuel André, Bernard Yerlès,... et le Roi Philippe !

Le concept – petit rappel

temporary-20200511094033 - © Tous droits réservés

On vous parlait à l’aube de son lancement du champion des Challenges, toutes catégories confondues : "Le covid19km Challenge" en ce sens qu’il alliait sport et humanité ou l’agréable à l’utile ! Ça valait d’entrée de jeu une médaille non ?

Gilles Goetghebuer, l’un des initiateurs posait pour nous les balises de ce Challenge qui s’est déroulé sur 10 jours et qui s’adressait à tout un chacun, tous niveaux confondus.

Petit flash-back sur le concept, les consignes et la bonne cause visée avant le coup d’envoi :

"Ce challenge a été mis sur pied par le magazine Zatopek pour récolter des fonds et permettre ainsi de distribuer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin, car la crise actuelle est difficile pour plein de gens, c’est vrai. Et plus encore pour les plus démunis : les migrants, les sans-abri. L’aumône est rendue délicate par les règles de distanciation sociale. Les établissements publics sont fermés et les distributions de vivres souvent suspendues. Tout pose problème : aller à la toilette, trouver un robinet pour boire de l’eau, se laver, dormir et, bien sûr, se nourrir. Cet épisode de crise a aussi été l’élément de trop pour de nombreuses personnes déjà précarisées : familles pauvres, personnes esseulées, les personnes âgées aussi. Les habituels filets sociaux menacent de lâcher. Il est très important que la société civile agisse pour leur venir en aide.

Le Covid Challenge a été imaginé pour lever des fonds au profit de l’opération "Robin Food" qui s’est fixée pour premier objectif de fournir 20.000 litres de soupe aux personnes les plus vulnérables. Le second est d’offrir de nouveaux débouchés à un secteur agricole en plein désarroi lui aussi puisqu’il a enregistré en quelques jours seulement une chute importante de ses revenus et doit gérer en outre la délicate question du surplus alimentaire, lié à la suspension d’activités du secteur HORECA. Les producteurs ont eux aussi désespérément besoin d’aide pour organiser de nouveaux circuits de distribution et éviter que leurs denrées ne soient sacrifiées alors même que les besoins sociétaux sont criants. Là encore, nous pouvons agir efficacement.

Comment relever ce challenge ?

C’est très simple ! Le Covid challenge consiste à courir ou marcher la distance de 19 kilomètres en une semaine. Il commence le samedi 2 mai à 9 heures et se termine le dimanche 10 mai à 18 heures. Chaque participant est évidemment invité à relever ce défi près de chez lui et dans le strict respect des consignes de sécurité. La performance n’entre pas en ligne de compte. Le nombre de séances pour arriver au total des 19 kilomètres est illimité. Certains relèveront le défi en une seule longue sortie, d’autres additionneront les kilomètres chaque jour. Pour une mesure précise de la distance, on peut utiliser l’application Strava (gratuite) sur son téléphone portable (la procédure est expliquée sur le site du magazine Zatopek). L’utilisation de cette application n’est pas obligatoire pour soutenir la cause. Mais elle est gage de rigueur dans son engagement et permet de valider le challenge sportif !

Et pour le soutien à l’opération Robin Food, comment fait-on ?

Chaque participant au Covid Challenge s’engage à acheter virtuellement trois litres de soupe à distribuer aux plus démunis. Le prix d’inscription 2,65 euros x 3 = 7,95 euros. On peut s’acquitter du montant de participation (par carte de crédit ou virement bancaire). 100% des fonds levés sont consacrés à l’opération Robin Food. Bien entendu, il est toujours possible de faire un don plus important. Jacque Borlée nous a dit qu’il courait habituellement 30 kilomètres par semaine. Et donc il avait l’intention de doubler le versement. Car j’oubliais de dire que plusieurs personnalités se sont prises au jeu. Notamment des présentatrices du 6-8 comme Sara De Paduwa et une certaine Julie Van H. Pascal Michel aussi a promis d’y participer ! Puis c’est le cas aussi de Jean-Michel Saive, Roméo Elvis, etc. Ils sont une douzaine en tout. Il y a même l’épidémiologiste Emmanuel André. Tous relèvent le challenge. On trouve tous les noms et les détails pratiques d’inscription sur le site du magazine Zatopek.

Ce challenge, c’est l’occasion de faire d’une pierre trois coups !

On se fixe un petit défi sportif pas trop dur mais pas trop facile non plus. On s’initie à l’usage de nouvelles technologies via l’application Strava (tout est expliqué sur le site) et surtout on fait une bonne action, on vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Gilles Goetghebuer

La page Facebook