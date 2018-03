Le Conseil de déontologie journalistique a constaté des fautes déontologiques dans cette séquence de "C'est vous qui le dites"

Le CDJ (Conseil de Déontologie Journalistique) a constaté que la question posée dans un débat de l’émission " C’est vous qui le dites " consacré à l’adoption d’animaux avait déformé les faits évoqués et n’avait pas été rectifiée une fois l’erreur signalée



Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 14 mars 2018 que la question qui alimentait un débat de l’émission " C’est vous qui le dites " consacré à l’adoption d’animaux de compagnie par les personnes âgées n’avait pas respecté l’art. 3 (déformation d’information) et 6 (rectificatif) du Code de déontologie journalistique. La question affirmait dans son énoncé que le refuge Sans Collier et la SPA de La Louvière interdisaient l’adoption d’animaux aux plus de 75 ans alors que l’article de presse, cité en référence par l’animateur-modérateur de l’émission, évoquait une limitation des possibilités d’adoption pour ces personnes. Si le CDJ a estimé qu’en ouverture de débat la position nuancée des deux associations avait été rappelée, il n’en allait pas de même dans la suite de l’émission au cours de laquelle l’affirmation qui mettait en cause les refuges avait été plusieurs fois répétée sans autre précision. Le CDJ a également constaté que cette erreur, bien que portée à la connaissance du média en cours d’émission, n’avait pas été rectifiée comme le prévoit l’article 6 du Code de déontologie journalistique.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.