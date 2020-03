Le confinement, ça se partage : rejoignez notre groupe Facebook

Parce qu’en ces moments de doutes et de questionnements, le besoin d’interagir et de s’exprimer est d’autant plus grand. Parce que le fait d’échanger nous aide à mieux traverser cette période de distance sociale, un nouveau groupe "Confinements Partagés" vient d’être lancé. Un espace d’échange positif sur Facebook autour du confinement, pour maintenir la bonne humeur dans cette actualité plutôt morose.

Partagez-y vos trucs et astuces, bons plans et conseils pour tenir bon durant le confinement : visites de musée en ligne, recettes, expériences, musiques à partager, jeux, occupations diverses… tout ce qui peut être propice à l’évasion de chacun.

"Confinements Partagés" c'est un terrain ouvert où chacun peut discuter. Un lieu d’échange dans une ambiance bienveillante avec l’humour pour booster notre immunité collective et renforcer la solidarité.

Rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/groups/confinementRTBF/