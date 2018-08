Le cocktail de la semaine : le Gibson !

Chaque semaine, Alain Vervoort nous livre ses secrets et recettes de cocktail !

Gibson

Ingrédients :

- 6 cl Copperhead Gibson

- 1cl Vermouth Dry style Martini Dry, Noilly Prat ou autres… Attention ! Le Vermouth Dry doit être sec.

- Et pour la décoration : un à deux oignons ou des pickles sur un bâton

Méthode : au Verre à mélange

Remplir le verre à mélange de glaçons

Ajouter le Copperhead Gibson et le Vermouth Sec

Bien mélanger pour bien diluer et bien refroidir

Faire un double strain ce qui signifie passer au travers du strainer (la passoire) et d’un chinois dans un verre de type Martini qu’on a préalablement refroidi

Le cocktail Gibson n’est ni plus ni moins qu’un Dry Martini avec une décoration différente. M. Gibson, membre du Players Club de New York, à la fin du 19ème siècle, défia le barman du club d’améliorer la recette du Dry Martini. Le barman, n’ayant plus d’olive, se contenta d’utiliser des oignons blancs et baptisa le cocktail du nom de son client.

Marian Beke est un barman reconnu dans le Monde des Bartenders comme étant " The King of Garnish ". Des décorations et des idées de Cocktails hors du commun. Une mise en place qui dure 6 heures avec une préparation de ses ingrédients qui peut prendre jusqu’à 14 heures. C’est vraiment original et je souhaite à tous les amateurs de cocktails de pouvoir suivre un jour un de ses Masterclass.

Si vous êtes à Londres, son bar le Gibson se trouve sur Old Street dans le quartier très tendance de Shoreditch. Mais n’oubliez pas de réserver.

Le Copperhead qui est un Gin belge très pur a demandé à Marian de réaliser une recette plus complexe. Des pickles, 14 ingrédients et une base de genièvre vont donner un Gin complexe et gras parfait pour réaliser un excellent " Gibson " Cocktail.

Truc du Pro

Shaken, not Stirred…

La célèbre phrase de James Bond quand il commande son Dry Martini. Au Shaker et pas au verre à mélange. Certains diront que c’est parce que Ian Flemming n’y connaissait rien en cocktail, d’autres diront que c’est pour lancer un défi au Bartender vu que la dilution sera différente dans un Shaker ou dans un verre à Mélange.

Recette du Mocktail : Le Spice Ginger

Ingrédients :

- 5 cl Seedlip Spice 94

- 15 cl Fever Tree Ginger Ale ou Fever Tree Ginger Beer

- Verre Highball

- Beaucoup de glaçons

- Décoration : Une belle tranche d’orange

Avec Seedlip on peut simplement faire un Virgin " G&T ". Avec le Fever Tree Premium Tonic Water ou le Fever Tree Aromatic

Seedlip, c’est un alcool distillé dont on a retiré l’alcool après distillation grâce à un procédé complexe mais qui garde tous ses arômes.