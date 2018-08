Le cocktail de la semaine : L'espresso Martini

Chaque semaine, Alain Vervoort nous livre ses secrets et recettes de cocktail !

Espresso Martini

- 5 cl de Vodka Ketel One

- 2 cl Sirop de Sucre de cannes Monin

- 1 cl de Liqueur de Café Kahlua

- 4 cl > l’équivalent d’un Espresso

Au Shaker rempli de glaçons > Il faut le passer au Shaker pendant 15 secondes vigoureusement pour créer une belle mousse.

Faire un double strain ce qui veut dire passer au travers du strainer (la passoire) et d’un chinois dans un verre de type Martini que vous avez préalablement refroidi.

Déco : Trois grains de café

Il s'agit d'un classique qui n’est pas une vieille recette contrairement à beaucoup d’autres cocktails classiques. Il date des années 80.

On peut profiter de cette recette grâce à l’envie d’un Mannequin célèbre, Naomi Campbell qui lors d’une Fashion Week à London avait besoin d’un remontant.

Dick Bradsell, le Bartender de la Soho Brasserie a dès lors créé un Cocktail à base de café et de vodka pour répondre à la demande de la célèbre Lady… On est loin de la recette du Dry Martini mais c’est un cocktail qui se sert également dans un verre de type " Martini ".

Le Barista, c’est le spécialiste qui prépare un café de manière professionnelle.

Si les Bars à Cocktails sont à la mode aujourd’hui, les bars à café le sont également et je ne parle pas de Coffee Shop.

Les bons baristas se multiplient, la qualité de la torréfaction augmente également.

Ce n’est donc plus très compliqué d’obtenir un bon Espresso, élément important pour ce cocktail.

Une bonne vodka est une évidence avec un peu de liqueur de café Mexicaine comme Kahlua pour renforcer les notes de cafés et le cocktail.

Ce n’est pas un cocktail très complexe, c'est la qualité des ingrédients qui fera la différence.

Truc du Pro

Il s'agit d'un cocktail à faire absolument au shaker, question d’obtenir une belle mousse.

On trouve de plus en plus facilement de bons shakers, il faut également un strainer ou une passoire qui va servir à retenir les glaçons.

Pour l’Espresso Martini, c’est bien d’utiliser un chinois pour faire ce qu’on appelle un fine strain, question de retenir les petits morceaux de glaçons.

Virgin Mojito Latte (mocktail)

- 2 cl sirop Mojito Mint Monin

- Remplir de glaçons

- 12 cl de lait froid

- 1 Espresso

Déco : Un Brin de menthe et deux Pailles mais pas en plastiques

Un Macchiato glacé, c’est parfait pour l’été. Plein de goûts de sirops sont sympas à la place du Sirop de Mojito Mint comme Caramel Salé, Noisette Grillée ou le Popcorn. Mais on va plus surprendre avec le Sirop de Mojito Mint. Et c'est totalement rafraîchissant quand il fait chaud.