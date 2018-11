Le cocktail de la semaine: Daiquiri, avec ou sans alcool

Chaque semaine, Alain Vervoort nous livre ses secrets et recettes de cocktail

Frozen Daiquiri Passion

- 4 cl Kraken Rum

- 4 cl Purée de Passion Monin

- 2 cl Jus de Citron Vert

- Facultatif : un petit morceau de Gingembre frais

Mettre le tout dans un Blender avec des glaçons

- 1 Tranche de Citron Vert ou un morceau de Gingembre frais pour décoration

Le Daiquiri comme le Mojito vient de Cuba.

Inventé par un Ingénieur Américain qui a pris trois ingrédients que l’on trouve très facilement à Cuba : un Rhum léger, du jus de citron vert et du Sucre de Cannes.

En bon Américain, il utilise la méthode du Shaker.

Il faut essayer le Daiquiri Classique

On est à Cuba et Hemingway qui buvait son Mojito à la Bodeguita del Medio allait boire son Daiquiri à la Floridita !

Là, le Cantinero Constante Ribalaigua, pour surprendre Hemingway, a préparé le Daiquiri au Blender et a proposé plusieurs recettes.

Hemingway était un écrivain américain célèbre et un Aventurier qui a notamment participé à la Guerre Civile en Espagne en 1936.

Hemingway a tellement fait pour rendre La Floridita et son Daiquiri populaire, qu’ils ont placé une statue d’Ernest à côté du Bar ce qui fait la joie des touristes qui se bousculent pour prendre des selfies, dont moi, je l’avoue.

L’un se fait au shaker ou au blender et l’autre se fait au blender avec des fruits ou des purées de fruits

Pour un Daiquiri classique, l’important c’est l’équilibre, il faut deux fois moins de Sucre de Cannes que de Jus de Citron Vert.

Pour que le Daiquiri soit légèrement acide…

Mais aujourd’hui, je vous présente la variante pour un été Fun, Le Frozen Daiquiri, qu’on peut faire à la Fraise, à la Banane, à la Mangue…

Ma recette est à base de Fruit de la Passion

Truc du Pro

C’est l’été !

Faire des Cocktails Frozen au Blender, c’est sympa, mais… il ne faut pas démolir son Blender

Bien vérifier si le Blender est un Ice Crusher, ce qui permet de travailler avec des glaçons

Sinon, il faut réaliser ses cocktails avec de la glace pilée pour ne pas abîmer les lames du Blender

On peut ajouter un petit morceau de Gingembre Frais pour surprendre ses invités.

Si on prépare un Frozen Daiquiri Fraise, on peut ajouter un peu de menthe fraiche ou du basilic

Pour le côté Frozen, il faut compter un verre de glaçon pour 1 dose. Plus de glaçons va rendre le côté frozen plus compact. Si on préfère une texture plutôt " Milkshake ", il faut diminuer la quantité de glaçons

Recette du Mocktail Virgin Frozen Daiquiri Passion

- 1 cl Monin Saveur Rhum

- 3 cl de Jus de Fruit de la Passion- 4 cl Purée de Passion Monin

- 2 cl Jus de Citron Vert

- Facultatif : un petit morceau de Gingembre frais

Mettre le tout dans un Blender avec des glaçons

- 1 Tranche de Citron Vert ou un morceau de Gingembre frais pour décoration