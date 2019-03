Ces deux anciens participants à The Voice France s'étaient déjà très souvent croisés sans jamais concrétiser l'idée d'une collaboration. C'est chose faite sur "Amigo", le troisième album de Kendji Girac qui a d'ailleurs décidé d'en faire son nouveau single après "Pour oublier" et "Tiago". Intitulé "Que Dieu me pardonne", on y retrouve l'accordéon de Claudio Capéo qui se marie à merveille à la guitare de Kendji Girac

Le classement Tip Top de ce samedi 30 mars - Mark Ronson feat. Miley Cyrus - © Tous droits réservés

Matt Simons : " Open up "

Très discret, Matt Simons est pourtant actuellement le singer-songwriter de tous les superlatifs ! Cet artiste issu de Brooklyn totalise déjà 500 millions de streams, plus d'un millions de singles téléchargés et déjà deux singles qui se sont classés en tête de l'airplay européen : les excellents "We can do better" et "Catch & Release". On peut donc affirmer qu'une certaine attente se fait sentir quant à la parution de son deuxième album attendu ce 5 avril. Intitulé "After the landslide", il vient d'être annoncé par "Open up", un single éclaireur mélodieux, accrocheur et positif qui augure du meilleur pour le reste de l'album !