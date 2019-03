Le classement Tip Top de ce samedi 2 mars - MARK RONSON feat MILEY CYRUS !

Ce single annonce son nouvel album " Sad Bangers " prévu courant 2019 et pour lequel on annonce déjà une pléïade de collaborations.

Nothing Breaks Like A Heart est le premier extrait du nouvel album de Mark Ronson.

Nouveau dans le Tip Top

Kid NOIZE - © Tous droits réservés

Kid NOIZE-Walking to the Jungle

Kid Noize nous emmène dans la jungle de son nouveau single !

Entre tubes tropicaux (Walking The Jungle, Bring You Home), ballade sentimentale (Been Love en piano/voix), voix filtrées (Runaway) et basses disco (Bad Bad Girl), le Kid impose son univers.

Kid Noize sera en concert avec Vivacité le 20 juillet aux Francofolies de Spa et le 22 novembre à l'Ancienne Belgique à Bruxelles