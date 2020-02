Fini de se morfondre derrière l’écran en rêvant de la belle ou du prince charmant. Votre meilleur atout séduction est à portée de main, de laisse ! Oui, on parle bien de lui, votre toutou d’amour au regard craquant. Il en fera fondre plus d’un(e) de toute évidence. Alors debout, on enfile la paire de baskets et on se prend un bon bol d’air.

Le bon plan drague ?

Le chien, votre meilleur atout séduction ! - © fotografixx - Getty Images

Le tout bon plan oui, c’est le toutou, cet atout miracle et si glamour qui fait fondre à tous les coups. On ne résiste pas ! Autant dire du coup que l’affaire est dans le sac. On fond littéralement devant la petite frimousse craquante de votre boule de poils, devant les yeux de cocker ou du minois attendrissant du chiot sans défense, face au regard profond, amical et si accrocheur voire envoûtant de votre compagnon canin,… Et Bingo, le tour est joué. Le coeur craque et s’emballe en une fraction de seconde, la cible est atteinte. Impossible d’y résister, le fondant est instantané, le charme opère et hop… Y’a plus qu’à !

Bon d’accord, une fois les préliminaires de la canine touch accomplis beh… si vous avez d’autres atouts séduction, on craque aussi !

Que des (m) atouts !

Et puis faire de réelles rencontres hors virtuel, à l’orée d’un bois, au coeur d’un parc, sous la fraîcheur de fin de journée, c’est franchement plus glamour que sur écran virtuel non ? Au pire – au mieux (c’est selon), vous aurez pris un bon bol d’air à défaut d’avoir du bol en cette soirée.

Allez hop – On enfile ses baskets et c’est parti ! "Z’avez pas vu Mirza ?"…