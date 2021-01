Le chien de traîneau aussi accessible chez nous grâce à l'ASBL Liégeoise "Au Pat' de course"

Aujourd’hui, nous vous avons fait découvrir l’ASBL "Au Pat’course" qui vous propose une activité qu’on a pour habitude de voir plus au nord. Il s’agit du chien de traîneau.

Cette petite ASBL de sports canins issue de la région du Condroz est présidée par Manon Whatelet (28 ans) qui pratique le bike depuis 5 ans et le canicross depuis 2 ans. Elle fait également de la trottinette avec ses 2 chiens Alfie, un husky sibérien et Skarlette, une chienne croisée retreiver.

Depuis un petit temps, Manon organise des entraînements de cani-cross et de bike-jorïng ainsi que de la cani-rando (entre 15 et 20kms). Ces entraînements sont ouverts à tous, dans le but de partager cette même passion avec d’autres personnes de la région.

Ces sports canins sont encore méconnus chez nous mais la page Facebook "Au Pat' de course" a pour but de les faire découvrir au grand public et veut aussi lever le voile sur les balades de chien de traîneau.

Bientôt, Manon Whatelet proposera un tout nouvel équipement de traîneau pour chien fait maison qui vous permettra de découvrir cette belle discipline du nord. En fait, ce matériel existe déjà mais il est plus adapté aux pistes damées et il coûte souvent très cher.

Celui que Manon fabrique coûte environ 100€, ce qui reste très raisonnable par rapport au prix des concurrents.



Ces traîneaux seront disponibles d’ici peu. En attendant, n’hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de l’ASBL "Au Pat' de course".