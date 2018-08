Le chat le plus cool du monde cherche un nouveau foyer...

Depuis que le refuge américain pour animaux Wright Way Rescue de la ville de Morton Grove (Illinois) a publié son annonce jeudi dernier, celle-ci fait le buzz! Pas étonnant vu le profil de la boule de poil qui cherche une nouvelle maison...

Bruno a 7 ans et malgré un certain embonpoint (12 kilos), il serait le chat le plus cool du monde! Il a en effet certaines habitudes plutôt inhabituelles pour ce type de félin...