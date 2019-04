Le chanteur Frédéric Longbois décortique le télé-crochet " The Voice France"

Chantal Goya (Becassine) |Frédéric Longbois | The Voice France 2018 | Blind Audition - 11/02/2019 Pour son audition à l'aveugle, Frédéric Longbois a choisi un titre de Chantal Goya : "Becassine". Un choix payant puisque Frédéric Longbois fera se retourner Mika. ????Voir les commentaires des coachs : ???? Découvrez toujours plus de contenus inédits : http://bit.ly/TheVoice_100inedits ???? Abonnez-vous à la chaîne : http://bit.ly/1OdKCbY ???? Revoir toutes les performances de la saison : http://bit.ly/TheVoiceFRS7 The Voice : La Plus Belle Voix est une émission de télévision française de télé-crochet musical diffusée sur TF1 tous les samedis à 21h. Des chanteurs expérimentés ou novices tentent de séduire le public et les 4 coachs, Florent Pagny, Mika, Zazie et Pascal Obispo lors d’auditions à l’aveugle, de battle et de primes. Présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, la saison 7 de The Voice est diffusée à partir du 27 janvier 2018.