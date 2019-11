Le chant prénatal pour bébé et maman - La vie du bon côté - 11/11/2019 Sylvie HONORE // Connaissez-vous le chant prénatal ? Le chant prénatal est en résumé une préparation affective à la naissance. Le chant et la voix présentent des enjeux durant la grossesse et pour accompagner son bébé à naître, quoi de mieux que le chant ? Nous présenterons ce mardi le travail de Geneviève Fraselle, chanteuse de jazz et pédagogue du souffle et de la voix.