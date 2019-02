Le chant du Loup, un chef d'œuvre d'angoisse qui vous prend à la gorge dès les premières secondes !

Ce matin, focus sur trois films avec Cathy Immelen. Le chant du loup, Deux Fils et Happy Death Day 2U sont au rendez-vous cette semaine !

Le travail sur le son est bien sûr parfait, et François Civil tire son épingle du jeu. Un visage à retenir : un futur grand au sein d’un casting exceptionnel !

Film dramatique français écrit et réalisé par Antonin Baudry avec François Civil , Mathieu Kassovitz , Reda Kateb , Omar Sy et Paula Beer .

Deux Fils

Comédie dramatique française de Félix Moati avec Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier et Mathieu Capella.

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Chacun traversant une petite phase dépressive de sa vie, pas facile tous les jours de vivre à trois 3 mecs quand on a du mal à exprimer ses sentiments …

Félix Moati, acteur attachant (vu dans Le Grand Bain et Gaspard va au mariage) passe avec brio derrière la caméra pour son premier long métrage, Deux Fils.

Il y dirige à merveille un trio d’acteurs à l’alchimie parfaite. Le papa c’est Benoît Poelvoorde, le fils aîné, Vincent Lacoste, et le cadet : le jeune Matthieu Capella, premier rôle mais il crève l’écran.

On tombe sous le charme de ce film délicat… C’est la tendresse qui ressort peut-être le plus ! La mélancolie aussi.

En tout cas Moati a un sacré sens du dialogue et de la direction d’acteur. Tout le monde est à fleur de peau… et particulièrement Benoît Poelvoorde : il est très très touchant.

Deux fils est un film ténu, sur le fil… Fragile mais très attachant, comme ses 3 jolis héros.