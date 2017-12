Le "cellograffiti", quand le street art se réinvente...

Taguer un graffiti sur du cellophane... la technique est ingénieuse et se développe de plus en plus à travers le monde. L'art urbain arrive désormais aussi dans nos forêts.

Le street art a connu une véritable ampleur ces dernières années dans des villes aux quatre coins du globe comme Lisbonne, Mexico City, Londres, Prague, Melbourne, New York, Cape Town, etc. Certaines de ces villes sont réputées et visitées pour leurs oeuvres d'art à ciel ouvert ! Mais comme l'art ne connaît pas de limite, une nouvelle forme de graffiti a vu le jour...

Plus éphémères que les tags normaux, le cellograffiti est aussi plus mobile. Il suffit de plusieurs rouleaux de cellophane et de n'importe quel support pour qu'une nouvelle surface d'expression se dresse sous les doigts créatifs des artistes. Entre deux panneaux de signalisation, deux mâts d'échafaudage, deux arbres d'un parc... ou d'une forêt !

Le street art peut maintenant se retrouver dans les bois, avec plus ou moins de réalisme...