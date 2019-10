Le célèbre groupe Hooverphonic est notre représentant au Concours Eurovision de la Chanson 2020

On ne présente plus Hooverphonic . Quelque part entre le trip-hop et le pop, ce célèbre groupe a cherché et trouvé au fil de ses 25 ans de carrière un son caractéristique et instantanément reconnaissable. Alex Callier (producteur/auteur-compositeur) et Raymond Geert s (guitariste) pionnier du groupe, ont eu le plaisir de jouer avec des artistes divers et extrêmement talentueux. Gagnante de The Voice Van Vlaanderen en 2017, Luka Cruysberghs , a su conquérir le cœur musical d’Alex et Raymond et est la nouvelle chanteuse officielle du groupe depuis 2018.

Un groupe qui a évolué au fil des décennies

L’évolution entre les premiers albums " A New Stereophonic Sound Spectacular " ou " The Magnificent Tree " et le plus récent " Looking for Stars " (disque d’or) est indéniable, tout comme l’évolution de la carrière du groupe.

Le groupe enchaîne les coups de génie musicaux comme avec "With Orchestra" et "In Wonderland" qui témoignent d’une belle audace musicale et prouvent à nouveau que le groupe réussit à se ‘réinventer’ sans pour autant perdre ses propres caractéristiques et la connexion avec ses fans.