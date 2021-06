Le CDJ a constaté que « SOS Pigeons » (Vivacité) avait sollicité et identifié une interlocutrice de manière insistante, stigmatisante et non nécessaire à l’information dans le cadre d’une enquête en direct

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 23 juin 2021 que les journalistes de l'émission " SOS Pigeons " (Vivacité / La Une), qui enquêtaient en direct sur le délai de traitement et d'indemnisation d'une auditrice qui avait été victime d'un accident dans un parc d'aventures, avaient sollicité la personne en charge du dossier d’assurance de manière insistante et non nécessaire à l’information. Le CDJ a relevé que ces sollicitations répétées ne portaient plus en finale sur la résolution d’une question d’intérêt général mais visaient à satisfaire une curiosité personnelle sans pertinence pour le public. Il a également noté que les propos et commentaires tenus portaient atteinte à l’image de la personne qui était rendue identifiable – son nom était mentionné à près de 60 reprises, associé à son prénom, à la société et au service dans lesquels elle travaillait –, décrédibilisant son travail tant auprès de ses clients que de son employeur, et que certains d’entre eux stigmatisaient aussi l’origine étrangère de son patronyme. L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.