Le CDJ a constaté que l’habillage et la désannonce d’une séquence du journal parlé de Vivacité diffusée en télévision créaient une confusion entre information et autopromotion

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 21 avril 2021 que l’habillage télévisuel (bandeau et illustrations) d’une séquence du journal parlé de Vivacité consacrée au parcours musical d’un réfugié mauritanien ayant trouvé asile en région namuroise dont il était précisé, accessoirement, qu’il était candidat à la WildCard " The Voice ", constituait, en combinaison avec la désannonce qui soulignait notamment le bon parcours du musicien dans le concours et renvoyait au site internet de l’événement, une confusion entre information et autopromotion pour le concours. Le CDJ a considéré que seuls l’habillage et la désannonce étaient fautifs, soulignant que le reportage lui-même, réalisé en toute indépendance, ne pouvait être assimilé à une quelconque promotion ou à un appel au vote pour un candidat. L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.