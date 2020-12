Le CDJ a constaté qu’une information qui cadrait et orientait un débat de l’émission « C’est vous qui le dites » n’avait pas été vérifiée et recoupée adéquatement

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 2 décembre 2020 que la formule de lancement d’un débat organisé dans le cadre de l’émission "C’est vous qui le dites" (Vivacité) consacré à l’interdiction du port de signes convictionnels dans un établissement scolaire de la Province de Brabant wallon avait affirmé à plusieurs reprises, sans l’avoir vérifié et recoupé préalablement, que des professeurs de cette école forçaient les élèves à retirer leur voile. Il a souligné que ni la reprise cette information d’un autre média ni l’urgence du direct n’exonéraient les journalistes de leur obligation déontologique. Il a également noté que si le média avait donné la parole à un responsable de la Province en toute fin d’émission, pour autant cette intervention pouvait difficilement faire contrepoids au nombre de fois où l’information non vérifiée avait déjà été diffusée et débattue. Le Conseil n’a pas retenu le grief du plaignant qui reprochait au lancement de ne pas avoir précisé que le règlement d'ordre intérieur en cause s’appliquait à l’ensemble des signes convictionnels, notant que cette précision avait été donnée à plusieurs reprises en cours d’émission. L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.