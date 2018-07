Le carnet du mentaliste... Viktor Vincent nous révèle bien des secrets ! (Best of)

Le mentaliste Viktor Vincent était avec nous il y a peu et il nous avait bien bluffé - Vous l' avez peut-être découvert en télé dans les émissions d’Arthur (Diversion, Mentaliste dans la tête des stars) où il a piégé Gad Elmaleh, Pascal Obispo ou encore Garou.

Viktor Vincent propose des expériences hors normes. Ce matin, il s’attaque à l’équipe du 8/9 ! Et pour Sara... C'est a deux unités près ... C'est à dire ? A découvrir en image en un dé-clic.

Cette moustache il faut l'enlever !

Voilà, Viktor Vincent fait son entrée dans le studio et notre ami David Jeanmotte enclenche comme par magie sa fibre relooking. Ah c'est plus fort que lui et ça lui va si bien. Enfin pour la moustache par contre ça lui va moins bien à notre ami Viktor. Mais...

Un mentaliste, c'est quoi ?

C'est une personne qui utilise des choses rationnelles pour créer des choses qui semblent irrationnelles. C'est un illusionniste qui joue avec l'esprit.

Il y a une part de magie et psychologique... pour rendre dingue vos amis ! Si la personne ne souhaite pas "jouer" le jeu, ça va pas bien se passer - Rire. Personne ne se trouve sur scène s'il ne l'a pas voulu. La personne doit passer un bon moment, c'est toujours bienveillant ! On crée un divertissement.

Le carnet du mentaliste...

Dans ce livre, il y a de très beaux secrets.

Le 12 septembre à Waterloo (Festival Waterlol)... ce sera un inédit - Du grand show à ne rater sous aucun prétexte.