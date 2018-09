Le cœur historique de Liège rebat !

Une nouvelle association vient de naître dans le cœur historique de Liège. Résolument tournés vers l'avenir, les commerçants indépendants vont proposer une nocturne tous les jeudis, et un marché d'artisans producteurs !

On n'a de cesse de le dire, le métier de commerçant indépendant ne s'envisage plus du tout de la même manière de nos jours. Digitalisation, vente sur internet et concurrence, le commerçant doit se réinventer. Il doit aussi aller vers le client et le surprendre. C'est en quelque sorte l'un des challenges de la nouvelle association de commerçants du cœur historique de Liège. Des quais de Wallonie à l'hôtel de ville, en passant par Neuvice, Hors château et Saint Barthelemy, le cœur historique de Liège compte plus de 300 commerces indépendants, dont 85 ont déjà rejoint la nouvelle association créée voici tout juste quelques semaines, sous l'impulsion d'Aurore Morisse.

La jeune femme, mannequin, entrepreneur et aujourd'hui antiquaire est partie de la mauvaise image véhiculée par le quartier. Rue sales et peu sécurisantes, quartier sur le déclin et enthousiasme des commerçants sur le déclin. "Finalement, je remercie ces personnes qui ont dénigré le quartier car elles nous ont donné l'envie de casser ces images. Le pessimisme des gens me poussent à dire que l'impossible, ça n'existe pas ! Mes parents sont antiquaires dans le quartier depuis 35 ans et je suis à la boutique quotidiennement depuis 18 mois. Après un master et des cours du soir en histoire de l'art, je viens de reprendre une formation d'antiquaire pour faire de la boutique un commerce antiquaire 2.0. Nous connaissons donc bien le quartier et avons décidé, avec d'autres commerçants, de créer une asbl pour lancer une nouvelle association, baptisée "Le cœur historique de Liège". Plus de 76 curiosités culturelles et historiques se trouvent dans notre quartier qui doit être mis en valeur" explique Aurore.

Concrètement, l'association signe déjà deux belles opérations, déclinées le jeudi. La première, ce sont les nocturnes qui débutent ce 13 septembre. Les magasins du quartier seront ouverts jusque 21 heures, chaque jeudi, tandis que les parkings Cité, Saint-Georges et Saint-Lambert proposeront des emplacements à un euro de l'heure, de 17 à 1 heure du matin.

Parallèlement à cette opération, l'association organisera un marché d'artisans et de producteurs locaux, pour prôner le bon, le local, le circuit court et l'économique circulaire.

Ainsi, ce marché, qui se tiendra une fois par mois sur la place Saint-Barthélemy (première édition le 13 septembre), jusque 21 heures, rassemblera des artisans de métiers de bouche, mais aussi de la décoration des bijoux, des maraichers ou encore des foodtrucks et un poissonnier !

Savoir faire

Attachés aux richesses de leur quartier et conscients de leur valeur patrimoniale (des visites historiques seront proposées gratuitement bientôt), les commerçants ont décidé de miser sur le futur et sur une nouvelle approche de mener leur métier à bien.

"Nous avons fait imprimer des flyers en trois langues et ne vivons pas sur nos acquis. Il faut que les commerces soient ouverts plus intelligemment, et pas "mécaniquement". Il faut mettre en avant le savoir-faire, les produits uniques et l'âme de nos commerces, face à de grandes chaînes. Nous voulons montrer ce que c'est d'être liégeois, en étant accueillant, sympathiques et dynamiques" sourit la jeune femme.

Le 13 septembre, des sacs en coton seront vendus durant la nocturne au prix de 5 euros. Le prix de revient étant d'1.60 euros, la différence sera directement affectée à la "vegétalisation" du quartier, à l'organisation de visites guidées gratuites (l'asbl prend donc le coût du guide en charge) et à l'organisation d'événements. En effet, tous les mois, l'association de commerçants organisera des activités mettant en valeur le patrimoine du quartier.

A noter déjà cette première visite du cœur historique le 25 octobre prochain, dès 18 heures 30, au départ du Musée de la vie wallonne.

Pour infos et inscriptions www.coeur-historique.be

Page Facebook : les jeudis du cœur historique Liège

Légende : l'asbl "Cœur historique de Liège" regroupe déjà quelques dizaines de commerçants indépendants… et ça ne fait que commencer !