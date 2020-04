Le buzz d'un couple d'humoristes Toulousains avec leur vidéo de la famille parfaite en confinement

Mélissa et Fred forment un couple sur scène et dans la vraie vie. L'occasion était donc rêvée pour sortir une vidéo humoristique sur leur gestion du confinement en famille, qui en quelques jours a déjà dépassé les 6 millions de vues.

Le couple a l'habitude de publier des vidéos humoristiques sur leurs réseaux sociaux. S'ils atteignent régulièrement les 100.000 vues, Mélissa et Fred ont cette fois créé le buzz avec la vidéo intitulée La famille parfaite en confinement en récoltant plus de 6 millions de vues depuis le 27 mars.

Outre la situation dramatique de crise sanitaire qui se joue dans le monde entier, le confinement instauré pour endiguer le coronavirus commence à être difficile à supporter pour certaines familles.

Mélissa et Fred ont ironisé sur la question, présentant de manière humoristique l'équivalent d'une famille dans laquelle ce confinement se passe à merveille : entre les enfants qui se taisent pendant le télétravail, font leurs devoirs sans broncher, s'avancent même dans les cours et font le ménage et les parents qui ne s'ennuient jamais, restent en forme, subsistent à leurs besoins de nourriture et se retrouvent sous la couette comme à leurs débuts, bref, le genre de famille qu'on adorerait sûrement détester !