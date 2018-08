Le bonheur... Ça s'apprend !

Si être heureux, ça se décide, il semblerait que ça puisse également s’apprendre. Entraîner notre mental au bonheur et au bien-être et créer un sentiment durable de sérénité et d’épanouissement pourrait s’acquérir dès l’école.

C’est en tout cas ce dont sont persuadées ces 1 000 écoles de la région de Delhi, en Inde.

Belle source d'inspiration que celle-là !

Les écoliers de la région de Delhi qui viennent de faire leur rentrée à la mi-juillet ont désormais droit chaque matin à des " leçons de bonheur " afin de favoriser leur épanouissement personnel.

Plus de 1 000 écoles de Delhi démarrent à présent leur journée par des cours de 30 à 45 minutes sur le bonheur, au cours desquels les enfants apprennent la pleine conscience et à prendre soin de soi. Les législateurs espèrent que le programme aidera à soulager l’anxiété et le stress, qui sont monnaie courante chez les Indiens actifs.