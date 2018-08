Le bon plan stage Adeps de la semaine : les ZAP sports !

Cette semaine, Fabien Valissant nous fait découvrir les "zap sports", des stages dédiés aux adolescents !

Les " ZAP " sports, entendez zapping, sont des stages qui ont été créés spécialement à l’attention de nos ados. Ici, on joue la carte de la diversité au travers de différentes thématiques comme : " zap " aquatique, aventure, danse, fitness, nature …..

Il s’agit d’un savant mélange de disciplines traditionnelles avec d’autres plus inédites. Les programmes sportifs dépendent des spécificités des centres sportifs qui les proposent.

Les tranches d’âges : 13 – 17 ans

Les contenus :

Discipline : Zap nature



Tu aimes pratiquer des activités sportives en pleine nature ! Eh bien, tu as frappé à la bonne porte, un grand choix s’offre à toi !

Kayak, VTT, course d’orientation, BMX, randonnée, tennis, tir à l’arc dans les bois. Tu pourras même essayer d’obtenir ton Pass Pro en kayak et en course d’orientation, si tu le souhaites.

Mais ce n’est pas terminé ! D’autres activités complèteront ton programme sportif, suivant les disponibilités : escalade, sports collectifs, tennis de table, badminton….



Attention, il y a des conditions d’accès. Pour la pratique du kayak : il faudra le brevet de natation de 100 m ou présenter une déclaration sur l'honneur certifiant ton aptitude à nager 100 mètres, signée par tes parents.

Discipline : Zap aventure



Tu as envie de dormir sous tentes, de créer des liens avec d’autres jeunes de ton âge autour d’un feu de camp, d’avoir des frissons lors d’un parcours accrobranche, de faire du kayak, du VTT, de la randonnée, de la course d’orientation, des jeux Kho-Lanta…..

Alors inscris-toi à ce stage aventure !



Attention ! Il y a des conditions d’accès. Pour la pratique du kayak, il faudra avoir un brevet de natation de 100 mètres ou présenter une déclaration sur l'honneur certifiant ton aptitude à nager 100 mètres, signée par tes parents. Il faut aussi être capable de rouler en VTT.

Discipline : Zap fitness



Le Fitness est un ensemble de disciplines qui visent à améliorer la santé physique.

Tu suivras en majeure partie des cours collectifs en musique tels que le step, l'aérobic, le bodysculpt, la zumba et le hip-hop en fonction des compétences du moniteur et du choix de la majorité des stagiaires. Tu pourras aussi travailler des exercices d’abdo-fessiers et de renforcement musculaire ainsi que les notions d’étirement et de souplesse.

Discipline : Zap aquatique



Tout au long de la semaine, tu découvriras des différentes activités aquatiques telles que la natation, le water-polo, le sauvetage, la plongée ou encore la natation synchronisée.

Discipline : Zap sports



Durant cette semaine sportive, tu découvriras des sports attrayants et stimulants pour les adolescents.

Tu pratiqueras le VTT, l'escalade, le roller, le roller-hockey, la musculation, le tir à l'arc, l’orientation, le golf-frisbee et de nombreux autres sports.

Le stage intégrera une journée (en principe, le jeudi) au Parc Aventure de Wavre si les conditions climatiques le permettent.

Défoulement et amusement seront de mise.

Les conditions d’accès : être à l’aise à vélo (pouvoir parcourir 10km)

Nouveauté : les Zap sports à orientation

C’est le même principe mais avec une activité identique tout au long de la semaine : sports raquettes, VTT, Football en salle, handball ...

Les prix : tout dépend du type de stage mais cela va de 56,50 € en externat à 270 € pour l’internat.