Le bon plan Guide Delta de cette semaine : Le Tribeca à Gerpinnes

L’enseigne de ce fort beau restaurant de “trendy food” évoque un quartier situé dans l'arrondissement de Manhattan, à New York. À la carte, des préparations de haut niveau (comme une escalope de foie gras de canard, abricots Bergeron, framboises au vinaigre & pain brioché ou comme un carpaccio de Saint-Jacques et de truffes avec du caviar Avruga, du saumon fumé et des pommes de terre citronnées ou bien comme du dos de cabillaud cuit à 64° accompagné d’une mousseline de livèche ou encore comme une pièce de bœuf des Asturies maturée pendant 1 mois) ainsi que des plats à l’américaine (burgers). Agréable carte de vins de France et du Monde. Salle de réception à disposition (jusqu’à 25 personnes). Très jolie terrasse et grand jardin de verdure arborée, avec des vaches au loin. Parking aisé.

Restaurant Tribeca

Rue de Bertransart 10

6280 Gerpinnes

