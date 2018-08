Le bon plan Adeps de la semaine : le squash

Chaque semaine Fabien Valissant vient nous parler d'un sport et nous indique les dernières places libres aux stages Adeps

Besoin d’un petit peu d’ombre ? Et si on se faisait une petite partie de squash !

Le squash fait partie des sports où la dépense énergétique est la plus élevé à l’heure avec 900 calories. A titre de comparaison le football oscille entre 400 et 600 calories / heure. C’est aussi un sport où le temps de jeu effectif avoisine le temps de match soit plus de 80 % contre 25 % pour le tennis. Alors que le terrain ne fait que 9,75 m par 6,40 m certains champions parcourent plus 5 km lors d’une partie, c’est énorme !

Vous l’aurez compris le squash est un sport intensif qui est particulièrement intéressant sur le plan cardio-pulmonaire. Tout comme l’aviron, il faut à la fois être endurant (aérobie) pour tenir toute la durée du match mais être explosif (anaérobie) pour répondre à l’intensité des échanges.

Pas étonnant que ce sport soit prisé par des sportifs qui n’ont que peu de temps à consacrer à une pratique sportive et qui cherche à se défouler. En ½ heure chrono le squash apporte un sentiment de détente et de déconnexion totale et durable.

Qui plus est, le squash est un sport complet, faisant travailler aussi bien le bas du corps que le haut tout en restant très ludique.

3 centres sportifs ADEPS proposent la découverte du squash : LLN, Liège et Auderghem

Les tranches d’âges : de 12 à 17 ans

Niveau : initiation

Prix : 240,00 € en internat 91,50 € en externat

Durant ce stage les enfants apprendront sous formes jouées et variées les gestes fondamentaux : les différents services, le coup droit, le revers, la volée, lob, parallèle, boast …

Ils apprendront les règles du jeu et aborderont le placement et la tactique sur le terrain.