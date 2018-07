Le bon plan Adeps de la semaine: le golf...

Tout comme le tennis par le passé, le golf tend désormais à se démocratiser et à faciliter l’accès aux clubs au plus grand nombre.

Les attraits pour cette discipline sportive sont nombreux :

Chaque parcours est un écrin de verdure somptueux. Jouer au golf, c’est avant tout se plonger dans un paysage naturel exceptionnel.

Le golf est un des rares sports où il n’y a pas d’adversaire. On se reconnecte donc avec soi-même.

Le golf est un sport doux et complet. Une étude réalisée en 2008 montre que ceux qui jouent au golf ont une espérance de vie supérieure de 5 ans.

Le golf est également reconnu pour entretenir un mental fort, canaliser les énergies, et renforcer les capacités de concentration et de mémoire.

Le golf n’est pas un sport d’opposition qui vous oblige à trouver un partenaire ayant le même niveau que vous.

Le golf est le sport social par excellence. Il est l’une des rares activités où des inconnus peuvent passer 4h ensemble et se séparer ensuite, sinon amis, du moins en ayant fait connaissance.

Un bon plan pour découvrir le golf: un stage Adeps!

Les stages se déroulent en 2 temps :

Une moitié des cours est prestée au centre avec les moniteurs ADEPS spécialisé en snag golf.Le snag golf est une méthode progressive créée pour permettre de découvrir le golf sans danger et de manière la plus ludique possible. Il peut être pratiqué en salle ou en plein air. Les stagiaires apprendront ainsi les 4 gestes de base du golf : putting, chipping, pitching, et swing.

L’autre moitié des cours est donnée au sein d’un club et par " Pro ". Fin de semaine les enfants sont invités à effectuer un parcours de 9 trous en respectant les techniques des coups de base et les règles du golf.

2 niveaux de stage : initiation et confirmé

Où : à Jambes, La Mosane et au golf de Rougemont, à LLN, le Blocry et au golf de Rignée

Prix :

Initiation: Internat 270,00 € Externat 116,50 €

Confirmé: Internat 304,80 € Externat 145,50 €

Equipements : prévoir une tenue sportive d’extérieur de rechange, un vêtement de pluie, une casquette. Du matériel de golf et snag est fourni.