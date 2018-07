Le bon plan Adeps de la semaine : la course d'orientation !

Balises, boussole, carte, forêt, course à pied,... ça vous rappelle quelque chose ? La course d'orientation bien sûr ! C'est le sport que nous présente Fabien Valissant ce mardi.

La course d’orientation, c’est quoi ?

Le principe est très simple. Il faut retrouver des points de contrôle matérialisés par des balises le plus rapidement possible et ce, à l’aide d’une carte et d’une boussole.

Tout l’intérêt de ce sport est que le cheminement est choisi par le coureur. C’est donc un sport où la tactique, la stratégie occupe une grande place.

Cette discipline a plusieurs atouts :

C’est un sport qui se pratique essentiellement en pleine nature ;

Confère de très bonnes notions de lecture de carte ;

Sport qui conjugue performance physique et performance intellectuelle ;

Discipline diversifiée : individuel, relais, course courte ou marathon, course de nuit ;

Se décline sous plusieurs formes comme le VTT orientation, la randonnée orientation ou sous forme de raid ;

Sport d’endurance par excellence ;

Procure un sentiment de liberté

Il s'agit d'un excellent sport pour les personnes qui aiment courir en pleine nature doublé d’un challenge intellectuel.