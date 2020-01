Le blue Monday... Votre plus belle journée !

Autant dire qu’en ce lundi, on se fait la totale. Déjà qu’un lundi ordinaire est rituellement chargé de la lourdeur d’un début de semaine… On va donc vraiment y laisser notre peau et perdre notre bonne humeur en ce blue monday !

Pourquoi ce "Blue Monday" précisément à ce moment-là de l’année ? C’est son créateur qui en a décidé ainsi, en 2005 mais selon ses propres calculs. Il explique avec formule mathématique, que l’addition des facteurs météorologique (forcément maussade en janvier), financier (le portefeuille a été vidé durant les fêtes) et de motivation font de cette journée la plus mauvaise de l’année.

Le Blue Monday , blues du lundi ou Lundi blues est le nom donné au jour le plus déprimant de l’année par une campagne publicitaire britannique pour la chaîne de télévision Sky Travel en 2005. En général, on célèbre cette journée le troisième lundi de janvier.

Plutôt ingénieux vous ne trouvez pas… Non ? Ah vous, vous déprimez vraiment et votre journée va être un véritable cauchemar !

Cinq ans plus tard, ce spécialiste admettait dans un entretien au quotidien américain The Telegraph, avoir omis un détail : sa formule n’était en fait qu' une commande de l’agence de voyages Sky Travel . Grâce à ce prétendu jour maussade, la compagnie entend stimuler les pessimistes et booster ses vols. Le "Blue Monday" devient donc un prétexte pour fuir le quotidien, s’octroyer des vacances et remplir les caisses de l’agence. Avec le Dr. Arnall, elle obtient la caution scientifique qui lui manque. Résultat des courses : le mythe subsiste encore treize ans plus tard.

Loin d’une formule mathématique, la mi-janvier met quand même notre moral à rude épreuve. La grisaille et le dérèglement de l’horloge interne en sont les principales causes. Aucun jour précis n’est pire qu’un autre, en revanche, la période du début de l’année n’est pas la plus favorable aux ondes positives. Si vous n’étiez pas Blue Monday, là on va finir par vous saper tout de même le moral.

Le blue Monday... Votre plus belle journée ! - © Hello World - Getty Images

Le BRIGHT MONDAY

Le blue Monday... Votre plus belle journée ! - © Flashpop - Getty Images

Tout est question d’INTENTION !

Chaque journée, chaque semaine, chaque mois pourraient avoir son lot de complaintes. Regardez, si on se prête au jeu : en été quand vous revenez de vacances et que vous retrouvez non seulement votre quotidien mais aussi votre portefeuille bien plus qu’alléger… Ça ne vous refile pas le bourdon ? Pendant les fêtes de fin d’année, quand il faut se farcir la dinde et s’adonner au rituel des vœux en parcourant la terre entière pour saluer la famille, les amis… Ça ne vous refile pas le blues ? Quand septembre pointe le bout de son nez et qu’on ne parle plus que de la rentrée, ça ne vous met pas le moral dans les chaussettes ça ?…

Alors finalement, aujourd’hui comme chacun des autres jours de l’année, n’est-ce pas vous qui décidez de quelle humeur sera votre journée ?

YES… We CAN

Parce que tout est question d’intention au départ. Alors n’avez-vous pas l’envie de faire de cette journée la plus pétillante qui soit ? Dès le lever, dites-vous que vous avez plein de choses à VIVRE et non plein de choses à faire. Savourez chaque instant, chaque rencontre, arborez un sourire et on vous le rendra 100% garanti au centuple. Tentez le coup, adonnez-vous au jeu :

Rendez chaque instant le plus BRILLANT qui soit et vous verrez, vous allez adorer ce BRIGHT Monday !

