Le bicarbonate de soude est le meilleur allié soin & santé pour vos animaux de compagnie

Choisissez de préférence du bicarbonate alimentaire . Ce dernier est particulièrement adapté aux soins du corps, contrairement au bicarbonate technique réservé quant à lui au nettoyage ménager. D’une manière général, le bicarbonate alimentaire est plus sûr car il subit davantage de tests, ce qui garantie sa pureté.

Naturel, écologique et économique, ... Le bicarbonate de soude s’avère très utile pour débarrasser nos animaux des puces ou encore nettoyer leur panier…

Remplissez votre baignoire d’eau et ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate par litres d’eau. Frottez bien votre chien puis séchez-le. Résultat : un pelage brillant, doux et débarrassé des odeurs désagréables.

Votre chien rentre de balade et ne sent pas très bon ? Pour vous débarrasser des mauvaises odeurs, rien de tel qu’un bon shampoing au bicarbonate .

Pour cela, il vous suffit d’en saupoudrer dans sa fourrure et de bien masser votre animal afin que le bicarbonate pénètre partout. Laissez agir 10 minutes puis brossez-le pour retirer l’excédent de poudre. Renouvelez l’opération régulièrement, surtout l’été pour éviter que les puces ne reviennent, c’est à dire dire environ tous les 15 jours.

Si vous ne parvenez jamais bien à nettoyer les gamelles de votre animal, plongez-les dans de l’eau avec quelques cuillères de bicarbonate, elles ressortiront toutes propres et sans odeur.

Saupoudrez-en dans le fond de son panier et sur son coussin. De même pour la litière, utilisez du bicarbonate pour atténuer les odeur d’urine . Retirez la litière sale, nettoyez le bac puis déposez du bicarbonate au fond de la litière (environ 6 à 7 cuillères à soupe). Recouvrez de litière propre et répétez l’opération à chaque fois que vous changez la litière.

Le bicarbonate de soude est aussi très utile pour assainir le panier de votre chien ou de votre chat . En effet, il permettra de neutraliser les odeurs et agira aussi comme un anti-puces naturel en empêchant les parasites de venir s’installer.

Pour retirer les odeurs d’urine sur un canapé ou un tapis

Si votre chat a uriné sur votre canapé ou votre tapis, l’odeur risque d’être particulièrement tenace. Pour vous en débarrasser, pas de panique, il existe une solution : humidifiez la tâche avec du vinaigre blanc ou de l’eau pétillante puis saupoudrez de bicarbonate de soude. Laissez agir au moins 24 heures puis aspirez le surplus. L’odeur et la tâche devraient avoir disparu !

Pour son hygiène buco-dentaire

Pour retirer le tartre des dents de votre chien ou de votre chat et purifier son haleine, enroulez une compresse mouillée autour de votre doigt. Déposez un peu de bicarbonate dessus et frottez doucement les dents de votre animal. Attention tout de même, ne répétez pas l’opération trop souvent, vous risqueriez d’abîmer l’émail de ses dents : une fois par semaine, pas plus.