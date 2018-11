Le best of du plateau Vivacité pour les Fêtes de Wallonie 2018 diffusé ce dimanche 18/11 sur La Une TV !

Ce dimanche 18/11 à 22h55, La Une TV diffusera, après les 3ème et 4ème épisodes de "La Trêve", les meilleurs moments du plateau d’artistes que VIVACITE et La Une ont présenté lors des fêtes de Wallonie à Liège.

Retrouvez les meilleurs moments de cette soirée qui a rassemblé plus de 20 000 personnes sur la Place St Lambert autour de Alice On The Roof, Pascal Obispo, Grandgeorge, Mc Solaar, Bastian Baker, Clara Luciani, Mosimann et beaucoup d’autres !

On compte sur vous ce dimanche à 22h55 sur La Une TV !