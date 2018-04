Le bateau Playmobil de deux enfants traverse l'océan

Un minuscule bateau Playmobil mis à l'eau par deux enfants britanniques a parcouru 4.500 kilomètres en cinq mois, rapporte le Daily Mail. Lâché au large des côtes mauritaniennes et équipé d'un émetteur GPS, le bateau a traversé l'océan Atlantique. Il est arrivé il y a quelques jours dans les Caraïbes, au large de la Guyane.

Un défi réussi pour Ollie et Harry Ferguson, huit et six ans, adeptes de nouveaux challenges.

Les deux enfants ont d'ailleurs élaboré une liste de 500 "aventures et défis" à relever et l'ont publiée sur une page Facebook.

Une "to-do list" qui comprend par exemple: conduire un tracteur, monter dans un arbre, jeter une bouteille à la mer ou encore rôtir des marshmallows ou encore trouver un 'trésor caché'.