Le batchcooking pour cuisiner à toute "faim" utile !

A toute "faim" utile !

Le Batchcooking, c'est la cuisine en lot !

C'est un concept simple et puissant - c'est une méthode qui permet de cuisiner rapidement des aliments énergie, c'est une façon de programmer ses repas & de faciliter son quotidien.

Un concept aux saveurs & plaisirs pluriels

Tout est dans les portions... Le principe est simple, au moment où l'on cuisine son repas on prépare davantage de portions que prévu. On cuisine ainsi du riz ou du poulet non seulement pour ce repas du soir mais on en prépare trois, quatre portions de plus. Ces portions supplémentaires, tels des ingrédients en surplus seront alors agrémentés & préparés sous différentes formes pour varier les plaisirs.

On mange ainsi cet ingrédient de base que l'on décline sous des formes différentes en ayant cuisiner une seule fois. C'est des plaisirs variés, c'est sans additifs, c'est sain et fait maison, c'est du tout bon !

On gagne du temps car mécaniquement on ne repart pas de zéro... La cuisson est lancée, on a sorti les casseroles, les ustensiles, les asaisonements, ... Mais, on en profite une fois pour toutes, on agrémente et varie juste les plaisirs. Fini de ressortir tout l'attirail quotidiennement. Le batchcooking, ça devient une manière de penser, de réfléchir et cerise sur le gâteau : on gaspille moins ! On a tout à y gagner.

Les indispensables...

Des boîtes dans tous leurs états... Et oui, ce sont les indispensables, les inconturnables. On prévoit des boîtes à toute "faim" utile !

Mais... en pratique, c'est si simple que ça ?

Devoir tout cuisiner d'un coup d'un seul, c'est impressionnant tout de même. Ca revient à cuisiner pour 7 personnes si on veut couvrir la semaine !

Il faut regrouper les choses. Se demander ce que l'on a besoin au sein de l'assiette. Et puis on commence petit. On cuit par exemple deux fois plus de riz que nécessaire, celui-ci sera la base du repas suivant. On commence petit pas par petit pas... on envisage pour 2 jours et puis 3 et puis 4 et ensuite pour la semaine. Par la suite, on varie sa palette de plats que l'on peut "batchcooker".

C'est une invention de grand-mères en fait, elles pratiquaient comme ça. On a juste mis cela à la sauce anglo-américaine, on lui a conféré ce nom mais c'est juste ce qu'elles faisaient dans le temps.

Le Batchcooking, c'est une suite de repas en calculant les portions et en maitrisant le fait de les décliner.