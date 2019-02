Le "batch cooking" : et si cuisiner à l'avance était la solution pour mieux manger ?

Keda Black, écrivaine gastronome, s'est penchée sur cette nouvelle façon de faire la cuisine.

Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la cuisine ? Vous êtes lassé d'acheter des plats surgelés ? Le "batch cooking" pourrait vous être utile. Cette méthode permet de cuisinier en quelques heures tous les plats de la semaine. Pour cela, les adeptes de cette discipline vont acheter tous les ingrédients dont ils ont besoin et planifier leurs repas pour ensuite les préparer aussitôt.

Grande partisane de cette nouvelle manière de cuisiner, Keda Black a écrit un livre de recettes adaptées au "batch cooking".

Une méthode de cuisine aux nombreux avantages

Le premier avantage est que le "batch cooking" permet de réutiliser un même plat en le déclinant en plusieurs recettes. Pour exemple, l'écrivaine explique qu'un bœuf bourguignon peut être cuisiné une première fois avec des pommes de terre puis être coupé en morceaux pour garnir une sauce pour les pâtes.

Préparer ses plats à l'avance permet également de manger plus équilibré. Keda Black note que manger un croque-monsieur "un peu gras" peut être compensé par "plus de légumes, plus de salades." En effet, cela permet d'avoir une vision globale de notre alimentation sur toute la semaine.

Enfin, le fait de planifier tous ses repas est économique et évite tout gaspillage car "on va acheter plus précisément ce dont on a besoin." Le "batch cooking" a déjà séduit de nombreux jeunes urbains ou des familles heureuses de partager un moment convivial dans la cuisine.