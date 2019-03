Lara Fabian, un nouvel album très contemporain et hypnotique !

La chanteuse Lara Fabian était l'invité du 8/9 pour la présentation de Papillon, son nouvel album en français.

Un an et demi après Camouflage, précédent opus en anglais, la chanteuse est de retour avec un album en français ! Pour ce nouvel album, elle a fait confiance à l’équipe du précédent.

Papillon, le premier single de cet album, aux sonorités électro-pop, a depuis été suivi par Je ne t’aime plus, contrepoint à Je t’aime, écrite 20 ans plus tôt.

Je n'ai pas changé mon ADN, je reste fidèle à ce que je suis...

Lara Fabian est également Coach dans ( The Voice) " la Voix' au Canada .

Je me suis vraiment découverte une passion pour la pédagogie et la transmission au point d'ouvrir une école avec un groupe de profs et de maîtres dans des disciplines qui permettront à l'artiste d'être plus polymorphes. Parce que je crois que le 'bien chanter' c'est important mais je crois qu'il y a une foule de clefs que l'on doit connaître. Et on n'est pas toujours équipé pour faire face au succès ou l'insuccès.

En concert le 9 janvier 2020 à Bruxelles à Forest National.