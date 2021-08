Lara Fabian se lance… dans les livres de recettes

Sur Instagram, la chanteuse belge a concocté une surprise… gourmande à ses fans. Elle annonce non pas une nouvelle sortie musicale mais la publication d’un livre de recettes intitulé Je passe à table. Lara Fabian gâte décidément bien son public. Une tournée 'The best of Lara Fabian World Tour' est prévue l’année prochaine et débutera à Charleroi le 29 septembre 2022 comme elle l’annonçait sur ses réseaux en juillet dernier. Mais ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour l’interprète de J’y crois encore. Malgré ses récents problèmes de cordes vocales qui ont retardé son retour sur scène, la chanteuse de 51 ans compte dorénavant ravir également les papilles gustatives de ses fans avec son propre livre de recettes.

Les souvenirs des plats familiaux

Ce 9 août, elle a ainsi dévoilé cette surprise appétissante à ses fans sur Instagram. L’amour de la cuisine on le sait, se communique bien souvent grâce à la nostalgie des saveurs des plats familiaux. C’est visiblement cette passion pour l'art culinaire qui a poussé Lara Fabian à se lancer dans ce nouveau projet. ►►► À lire aussi : Une actrice d’Harry Potter se confie sur les moqueries envers son physique sur le tournage "Depuis ma plus tendre enfance, j’ai eu la chance de vivre le cadeau de la transmission de façon constante et presque malgré moi. En effet, ma grand-maman, mes tantes et ma maman me racontaient tous les jours comment prendre soin des autres, en alliant leurs gestes d’amour les plus simples à la préparation des repas" écrit-elle. "Manger chez mes parents Pierre et Luisa, c’était comme s’asseoir les fesses dans la neige, vin chaud à la main, protégés par un soleil unique et réchauffé par un brasero fait maison. Personne ne s’identifiait à rien, mais tous y trouvaient leur bonheur […] Ces moments-là, je ne les oublierai jamais…".

"Je passe à table"

"Au fil de mes innombrables tribulations et déménagements, j’ai reproduit ces gestes d’amour et ce style de vie peu commun, par la table, en y tenant mes propres révolutions. Mais cette, fois en m’inspirant de toutes les cultures, de tous les pays que j’ai traversés et auxquels j’ai ressenti le besoin d’appartenir. Voici un tour de 'mon monde', en recettes de cuisine porteuses de providence et en histoires cocasses, jusque-là jamais racontées" annonce-t-elle, en concluant sur ces mots : "Allez, je passe à table", en référence au titre prévu de ce livre de recettes dont elle dévoile la couverture. Les fins gourmets et les fans de Lara Fabian devront toutefois patienter jusqu’au 3 novembre prochain pour la sortie de ce livre au Québec. L’ouvrage paraîtra aussi en Europe en 2022. La nouvelle semble déjà avoir conquis son fidèle public. "Je vais me mettre à la cuisine à fond", "J’ai tellement hâte qu’il sorte en Europe ! Je suis impatiente de l’avoir !" ou "Mais oui ! Quelle idée extraordinaire !" peut-on notamment lire dans les commentaires.