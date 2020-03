Lara Fabian rend un bel hommage à sa maman

Près d’un an après la disparition de sa maman, Lara Fabian a tenu à la mettre à l’honneur à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme.

Invitée dans "Super Nanas", l’émission exceptionnelle de VivaCité qui réunit Sara De Paduwa, Cathy Immelen, Ophélie Fontana et Fanny Jandrain ce 8 mars, la chanteuse a adressé un beau message à toutes les femmes depuis le Canada où elle se trouve actuellement.

"Mon message pour les femmes serait de se rester fidèle quoi qu’il arrive, de regarder la vie non pas pour ce qu’elle pourrait nous apporter mais pour ce qu’elle comporte et rentrer dans un immense espace d’harmonie avec ce que cette vie a à nous offrir. Et avant toute chose, ce que je souhaite aux femmes c’est la joie et l’inspiration." s’exprime-t-elle.

Et la femme qui l’inspire le plus, c’est justement sa maman, disparue il y a près d’un an :

"Elle aura été, une vie durant, un exemple à suivre, une inspiration au sens de tout ce qu’elle a été capable de me transmettre avec autant d’amour et autant de patience."

C’est sur les réseaux sociaux que l’artiste avait annoncé sa disparition en mars 2019, révélant qu’il s’agissait "du moment le plus douloureux de tous ceux [qu’elle avait] vécu à ce jour."

Un an plus tard, c'est tout naturellement qu'elle reconnait que la résilience fait partie des qualités qu'elle apprécie le plus chez les femmes. "Ce que j’aime le plus chez les femmes, c’est leur immense faculté à être résiliente, à traverser une épreuve avec le courage qu’il faut et à faire d’une difficulté parfois une opportunité." raconte-t-elle à l'antenne de "Super Nanas".

