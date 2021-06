Lara Fabian, atteinte d’un problème aux cordes vocales, annule son retour sur scène

Lara Fabian devait se produire le 1er juillet pour la fête nationale du Canada, appelée Fête de la formation canadienne. Elle qui vit au Québec depuis l’âge de 21 ans doit cependant renoncer à sa participation à cet événement qui rassemblait divers artistes du pays.

"Depuis plusieurs jours, j’ai constaté une irrégularité vocale… Même si je connais parfaitement mon instrument, j’ai dû pourtant me résoudre à le confier à une spécialiste ORL…" a-t-elle écrit ce 29 juin sur son compte Instagram. "Son diagnostic m’annonce ce jour un problème aux cordes vocales qui nécessite d’observer un silence strict de deux semaines minimum. Tout cela m’oblige à être responsable et à la plus grande vigilance afin de préserver mon instrument. Je suis extrêmement triste de ne pouvoir vous retrouver à l’occasion de cette célébration, d’autant plus importante, après tout ce que nous avons traversé cette dernière année".