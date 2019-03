Laetare...Réjouissez-vous c'est carnaval à la Louvière !

Des wallons du centre et de Charleroi se sont retrouvés dans l'émission Hainaut-Rachènes

Jacqueline Boitte et David André étaient présents dans l'émission pour évoquer entre autres le carnaval de la Louvière, bien décidés à nous donner l'envie d'y participer .Ils ont été rejoints en deuxième heure par Jeanine Hansenne venue nous parler du concours de récitation wallonne organisé par le CHADWE. Paul, Lescio et Gabrielle ont interprété leur texte et ont raconté leur expérience de jeunes comédiens dans la troupe des"Coupiches" . la relève est assurée à Charleroi .

Voici une expression en picard de Frameries : I s't' atleû come èl dèrnî djeû d'coulisses d'a front . Le jeu de "coulisses" ,ce sont les rails sur lesquels roulaient les wagonnets de charbon dans la mine .Ces "coulisses" étaient solidement fixées . "Le dernier jeu" de celles-ci,dites "d'à front", étaient en instance de fixation ou fixées d'un seul côté . L'expression désigne donc quelqu'un qui est à moitié ou mal habillé,mal fagoté,mal foutu .