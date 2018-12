La voiture de " Mon Ket' " sera vendue aux enchères de Viva for Life

Pour son premier long métrage, l’acteur François Damiens est revenu à ce qu’il la fait connaître : la caméra cachée. " Mon Ket ", c’est l’histoire d’un père en cavale, Dany Versavel, qui tente par le biais de ses petites magouilles d’enseigner des choses à son fils, Sullivan, qui est toute la vie de ce père.

En plus de son engagement en tant que parrain de l’opération, le comédien belge offre à Viva for Life la légendaire voiture du film Mon Ket. La Citroën BX, millésime 1990, sera mise aux enchères lors de l’émission spéciale Les enchères de Viva for Life sur VivaCité le 16 décembre entre 10h et 13h.

Les thèmes abordés dans le film, outre l’humour, sont la paternité et la filiation. L’acteur et réalisateur voulait mettre en avant une thématique à laquelle il est sensible : " C’est un thème qui me touche beaucoup, celui de ses parents et donc des pères qui essaient de faire du mieux possible pour élever leur enfant mais qui au final font tout le contraire ! Il y a chez eux une vraie volonté de bien faire.. "

Rendez-vous le dimanche 16 décembre dès 10h sur les ondes de VivaCité pour la conclusion de l’enchère !