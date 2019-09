A l’aube de ses 10 ans, La vie du bon côté se met à l’ère numérique, change de format et passe en podcasts quotidiens ! Chaque semaine, on parle de vous et de votre santé autour d’une thématique développée dans un podcast de 30 minutes qui se décline en podcast focus, en articles ou en vidéos, à consulter sur le web à votre guise. Chaque format donne la parole à des experts du bien-être, qui partageront leur savoir et leurs conseils avec Sylvie Honoré à propos de la famille, de la santé, des loisirs, de l’alimentation, de la psycho ou du développement personnel.

La vie du bon côté... Une exclusivité du web ! - © Tous droits réservés Lundi 9 septembre : Jean-Pierre Mans, conseiller en nutrition humaine et chargé de cours au Cerden®, association ayant pour but de promouvoir une qualité de vie et une santé optimale obtenues grâce à une alimentation saine et à l’utilisation préventive et curative de certains aliments et micronutriments. Au cours de la croisière, il donnera une conférence sur le thème "Activité physique, sport et alimentation en 10 questions". Aujourd’hui, plus aucun sportif de haut niveau ne peut réaliser des performances et les maintenir sans une nutrition… de haut niveau. L’objectif de cette conférence sera de transposer à notre vie de tous les jours ce qui fait le quotidien des sportifs professionnels pour nous maintenir en forme olympique.

La vie du bon côté... Une exclusivité du web ! - © Tous droits réservés Mardi 10 septembre : Jean Van Hemelrijck est psychologue, psychothérapeute systémique du couple et de la famille, formateur en thérapie familiale et enseignant à l’Université Libre de Bruxelles. Au cours de la croisière, il nous expliquera comment l’humour peut nous aider, et pourquoi il est bon pour la santé. L’humour est un outil extraordinaire sur le plan relationnel car c’est la manière de questionner la manière de se dire les choses et à quoi ça sert de se dire les choses. Il nous rappelle que les mots sont des inventions, il vient questionner le temps qui passe, il fait voler la réalité en éclats.

La vie du bon côté... Une exclusivité du web ! - © Tous droits réservés Mercredi 11 septembre : Judith et Eduard Van den Bogaert. Coach de vie, en création et réalisation de projets, Judith Van den Bogaert, a été délégué et coach médical pendant 10 ans. Depuis 2006, elle partage le fruit de ses recherches à travers le monde et aide chacun à augmenter son bien-être mental, social et physique à travers la réalisation de ses rêves de vie. Elle aide chaque personne à donner un sens à son existence en exploitant ses capacités, ses atouts et ses dons. Eduard Van den Bogaert, médecin diplômé de l’Université Libre de Bruxelles, pratique la Médecine Sensitive Coopérative®, c’est-à-dire la médecine libérale de famille complétée par ses nombreuses formations, rencontres et coopérations post universitaires pour soulager la souffrance, prévenir la mort, décrypter les maladies, reprogrammer la santé et faciliter à guérir et à accroître la qualité de vie des êtres vivants qui l’entourent et le consultent. Au cours de cette croisière Eduard et Judith Van den Bogaert donneront ensemble une conférence sur le thème "L’amour romantique est-il facilement possible ?" ainsi qu’une conférence sur le transgénérationnel intitulée "Prendre la vie du bon côté grâce à ces ancêtres : waouw !".

La vie du bon côté... Une exclusivité du web ! - © Tous droits réservés Jeudi 12 septembre : Florence Pire est sociologue formée à l’approche systémique et improvisatrice, formatrice et coach. Elle utilise les apports de l’improvisation théâtrale pour développer les compétences relationnelles individuelles et collectives. Elle intervient auprès de publics adultes dans des associations, institutions et entreprises de divers secteurs. C’est au sein de l’asbl Ex-pression qu’elle développe différents projets "improvisés" : l’IMPRO-THEATRE et l’IMPRO-CLOWN comme moyens interactifs, innovateurs et mobilisateurs pour renverser le mode habituel d’apprentissage.

La vie du bon côté... Une exclusivité du web ! - © Tous droits réservés Vendredi 13 septembre : Christine Alexandre est l’organisatrice de la croisière ! Enseignante au départ, elle a travaillé dans l’immobilier, a organisé des voyages incentives et depuis plus de 10 ans, exerce en tant que coach en développement personnel et professionnel. Voici quelques années, avec son mari, Dominique, ils ont montés Waouw, leur agence de voyages d’épanouissement, dont Christine est l’âme de toute la partie "développement personnel".

