La vie du bon côté... Une exclusivité du web !

Chaque semaine, on parle de vous et de votre santé autour d’une thématique développée dans un podcast de 30 minutes qui se décline en podcast focus, en articles ou en vidéos, à consulter sur le web à votre guise.

Lundi 2 septembre : Laurence Fisher , coach nutrition, massothérapeute, auteure et conférencière nous présente le " bouillon d’os ", aussi appelé le bouillon d’or en matière détox justement… elle en a fait un livre, elle donne des ateliers sur ce bouillon consommé depuis la nuit des temps et qui prend soin de nos intestin

Mercredi 4 : Marie-Pierre Preud’homme, hypnothérapeute qui utilise l’hypnose dans la gestion de notre poids. Mais attention, nos mauvaises habitudes alimentaires ont aussi des antécédents familiaux et nos parents influencent aussi notre rapport à la nourriture, on en parle…

Vendredi 6 : Catherine Stiz, auteure du livre " Détox’Emoi ", une approche innovante et holistique pour les désenchantés des régimes parce que oui, faire tel ou tel régime met notre corps en carence et quand le corps " carence ", il " récupère " par ailleurs et se venge de cette privation qu’on lui impose par rapport à tel ou tel aliment dont il s’est habitué… les régimes ne s’intèressent pas aux facteurs émotionnels et c’est un tort ! On rétablit certaines vérités avec elle