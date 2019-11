La vie du bon côté fait escale ce jeudi aux Educ Days

Les Educ Days, c'est quoi ?

Educ Days - © educdays.be

Les EDUC Days sont la plus grande plateforme éducative nationale en Belgique.

En tant que professionnel éducatif, vous pourrez venir jeter un coup d’œil pendant pas moins de trois jours et participer à des ateliers interactifs, assister à des conférences intéressantes, suivre des formations captivantes, bavarder dans nos cafés pédagogiques, réseauter, découvrir les nouvelles tendances, vous laisser inspirer, échanger des idées, acquérir de l’expertise, prendre part à des débats, vous éclater sur l’une des animations, découvrir les 9 journées thématiques, être immergé(e) dans les stands diversifiés des exposants dans les 9 villages thématiques, etc. et bien plus encore.

Les EDUC Days s’adressent aux professionnels de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ainsi qu’à d’autres professionnels éducatifs. Chacun contribue à l’enseignement de l’avenir !