La verrière, tendance et design, s’invite partout dans nos maisons

La verrière est très tendance, elle donne un cachet à votre intérieur, elle se veut design, moderne et s’intègre parfaitement à tous les styles d’habitation. Propice aux logements de type industriel, loft, contemporain, la verrière peut également donner une petite touche originale et tendance au sein d’une demeure plus ancienne. L’association est très heureuse avec tous les mobiliers et son usage est pluriel.

Dans la cuisine

Dans la cuisine, la verrière vient recréer un peu d’intimité sans fermer totalement cet espace et sans l’assombrir. Les parois peuvent être coulissantes et permettent ainsi de maintenir la fonctionnalité de passe-plats. Les cuisines ouvertes restent fortement à la mode mais on va vers une volonté de marquer davantage l’espace dédié à la cuisine. On garde ainsi l’ouverture, on n’étrique pas la superficie, on ne minimise pas cet effet d’espace et de surcroît, on ne fait pas écran total à la lumière. La verrière donne aussi un cachet très moderne et affirme bien ce lieu de vie. Le petit plus qui fait office de cerise sur le gâteau réside dans le fait que les odeurs de cuisson n’envahissent plus les autres pièces alentour. Un atout qui semble séduire bon nombre d’entre vous.